美国就业市场迟滞,奥巴马就业促进计划受关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月2日电---私营业主汤普森(Bill Thompson)称，他需要的不是政府出台计划让他增雇人手，他需要的是看到经济回到正轨。

汤普森在佛罗里达经营着一个家族企业，他说：“我需要的不是什麽激励。我需要看到的是经济活跃起来，然後我就可以揽到生意。”

今年年初时，经济学家和商界曾乐观认为美国经济复苏动能增强，受此驱动，企业将大量招人。

但後来经济复苏减缓，消费者和企业信心随之下降，这似乎也影响到了就业市场。美国最新数据显示8月非农就业人口未增长。

招聘网站Jobfox执行长麦卡文(Rob McGovern)说：“现在人们非常审慎。1月时企业高管以为走出困境了。但现在，每个人都担心重新陷入困境。”

总统奥巴马即将宣布就业促进计划。但分析人士指出，激励措施顶多只能在短期内推动企业招聘，必须要有更广泛的长期计划来控制预算赤字、刺激需求，才能真正产生效果。

中小企业就业占美国就业人口很大比重，因此外界预计奥巴马的计划中，将包括刺激小零售店铺招聘的措施。

但全美独立商业联盟首席经济学家登科伯格(William Dunkelberg)指出，许多小企业是在服务业，该领域因消费者支出疲弱而受到了重创。虽然延长减税措施将提高人们的可支配收入，但在担心再次陷入经济衰退的背景下，人们也不大可能大手大脚地花钱。

而只要消费者支出疲弱，经济方向不明，企业招聘就难有重大突破。

宏观经济咨询公司(Macroeconomic Advisers)董事长普拉肯(Joel Prakken)说：“根本问题在于，企业生产出的产品缺乏市场需求。”

“如果企业认为就算增雇人手，产品也还是卖不出去，那就必须有一个重大的激励计划，才能说服企业改变做法。”

前文中提到的私营业主汤普森就有类似顾虑。他的企业自从2006年以来已经裁减近百个职位，现在员工有266人。

他说：“以前有了职位空缺，我们自动就会补人。而现在，有人离开了公司，我们会重新评估需求、工作要求等。”

不过有些专业譬如科技和会计行业，还是处于人才紧缺的局面。

麦卡文说：“如果你是传统的广告专业人士，现在的情况简直与经济萧条时期无异。但如果你是社交媒体专业人士，那很可能就是供不应求了，求职人才与空缺职位的比例是3：5。”(完)