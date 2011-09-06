〔金属期市〕LME期铜上涨,受计划中的Grasberg罢工支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月6日电---期铜价格周二小幅上涨,因全球第三大铜矿--印尼Grasberg矿区工人威胁,如果其加薪要求不能得到满足,可能于9月15日起展开罢工.

不过美国和欧洲的不确定性导致的对全球经济放缓的担忧料限制涨幅.