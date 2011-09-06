《中国报摘》--其他报纸重要消息9月6日(II)

**经济参考报**

--为缓解中小企业特别是科技中小企业"担保难、融资难"的问题,上海将安排"三个10亿元"推进中小企业投融资服务平台建设,同时出台配套措施,加快形成投(VC/PE)、保(保险、担保)、贷(银行、小贷公司)及政府引导联动的中小企业融资创新服务体系.

--报导援引分析人士称,近期团购业大规模裁员是因前期大规模扩张後支出超过收益,而短时间弥补难度又较大,只好开源节流.预计团购业未来将加速洗牌,产业望从急速膨胀期回归理性调整期.

--记者从财政部获悉,2010年全国社会保险基金决算报告已报国务院同意.数据显示,社保基金去年滚存结余2.1万亿元人民币.

**新京报**

--世界最大的食品公司--雀巢NESN.VX中国公共事务部经理何彤昨日透露,雀巢收购银鹭案已于8月26日获商务部批准,但目前尚未完全落定,还需获得湖北、厦门、山东三地政府就股权变更的批准.

**证券时报**

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)称,已于近日收到国资委批复,同意该公司A+H配股方案,及招商局集团和中国交通建设集团相关子公司、中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集团)总公司及其相关子公司,在招商银行实施配股时,以现金全额认购该公司应配股票.

--据了解,包括中国国航(601111.SS)(0753.HK)、东方航空(0670.HK)(600115.SS)、深航、川航、昆明航等多家航空公司纷纷宣布,从9月6日起,800公里以上航线燃油附加费下调10元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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