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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 09:51 BJT

〔美国股市〕股指期货大跌,追随欧洲股市大幅下挫的走势

路透纽约9月5日电---周一美国股指期货在电子盘大跌逾2%,因对欧元区债务危机恶化的担忧重燃,引发欧洲股市大跌.

标准普尔500指数期货SPc1下跌26.50点或2.3%,报1143.00点,暗示周二美股将大幅低开.Nasdaq 100指数期货NDc1下跌45点或2.1%,报2122.75点.(完)

--编译 李富强;审校 徐文焰

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