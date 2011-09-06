〔美国股市〕股指期货大跌,追随欧洲股市大幅下挫的走势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月5日电---周一美国股指期货在电子盘大跌逾2%,因对欧元区债务危机恶化的担忧重燃,引发欧洲股市大跌.
标准普尔500指数期货SPc1下跌26.50点或2.3%,报1143.00点,暗示周二美股将大幅低开.Nasdaq 100指数期货NDc1下跌45点或2.1%,报2122.75点.(完)
--编译 李富强;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选