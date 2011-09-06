〔路透专访〕中国东方电气集团近期无意扩产,拟拓展新能源及海外市场

* 近阶段不以扩大产量为目标

* 将提高新能源及工程服务业务占比

* 未来五年海外订单占比将提高至25%

作者 林琦

路透成都9月6日电---为因应经济放缓,全球最大发电设备生产商--中国东方电气集团近阶段将不以扩大产量为目标,提高新能源产品比例及进一步拓展工程及服务业务,将成为集团未来提高营收的主要手段.

该集团今年发电设备产量有望达到4,000万千瓦,同比增约8%.集团董事长王计在接受路透专访时并指出,未来在巩固国内市场的同时,亦将积极拓展海外市场,计划未来五年海外市场订单占比平均水平提高约10个百分点,达到25%左右.

"4,000万千瓦年产量已到了一个极限,"他说,"扩产有很大风险,就国民经济及当前国际社会的现状,我们感觉扩大生产能力的社会需求还没完全看到.轻易扩大再生产,会使我们背上包袱."

已连续七年保持发电设备产量全球第一纪录的东方电气集团,正以法国阿尔斯通(ALSO.PA)、德国西门子(SIEGn.DE)、美国通用电气(GE.N)为榜样,进一步拓展经营领域.其未来五年的战略目标是由世界一流的能源设备集团,发展成为世界一流的重大技术装备集团.

目前该集团的能源设备主业资产已通过子公司东方电气(600875.SS)(1072.HK)整体上市,去年东方电气实现营收381亿元人民币,占整个集团446亿元营收入的85%.王计透露,今年集团营收预计达470-480亿元,争取达到500亿元.

自国际金融危机发生以来,全球经济形势依然动荡,未来增长仍缺乏动力;而中国经过30多年的高速增长,正处于调整经济增长结构的关键时期,增长速度亦将放慢,这使建立在产能扩张模式上的企业面临增长危机.

**利用海内外资源**

王计进一步指出,十二五(2011-2015年)期间,集团不会刻意追求产量的增长,重心将放在调整公司产品的能源结构比例,积累新能源的开发经验;同时要善于利用国内外的社会资源,包括制造和开发方面的资源.

他表示,企业未来总是要保持增长的,既然产能是有限的,那就需要寻求新的业务增长点,例如通过培育一揽子解决方案的能力,向系统服务延伸,增加服务收入;集团亦可以向上下游延伸,与上下游相关配套厂商携手合作.

东方电气集团旗下服务产业已包括电站工程总承包,电站设备成套技术开发及技术咨询,金融和物流服务,以及机械电子配套设备销售和相关工程的总承包等.据东方电气公布的资料,去年来自工程及服务的收入约占12%.

而海外市场拓展也将给东方电气集团带来更大的发展空间.王计表示,未来海外收入将会来自提供设备,工程服务及电站改造服务等多个领域.

"在海外市场有更大作为的条件还是具备的,"他指出,全球大部分国家存在缺电现象,对传统发电设备有持续的需求;而且新能源设备需求亦在快速增长,例如太阳能、风电及核电等.

东方电气集团已实现"六电并举",涉及火电,水电,燃气发电,核电,风电和光伏发电六大领域.除光伏产业链外,其他业务均已注入上市公司.截止6月底,东方电气在手订单达1,500亿元,今年上半年新签合同236亿元,其中出口约16亿美元.

**核电危机终会化解**

不过,日本核事故引发的核电站信任危机,亦令东方电气集团的核电业务颇感压力.今年来,中国没有批准新的核电站,已经批准而尚未开工的四个机组也处于停顿状态,东方电气集团核电後续订单陷入停顿状态.

王计指出,由于在建项目未停止建设,这对集团正在实施的订单没有影响,而未来国家可能提高核电安全标准,或会增加集团的生产成本.

日本今年3月大地震引发的核电站泄露事故後,全球对发展核电的质疑声四起,一些核电利用大国均在反省核电政策,德国政府已提出,希望最迟2022年前完全放弃核能.中国已组织对国内核设施进行全面安全检查,并严格审批新上核电项目.[ID:nCN1676571]

2005年起东方电气集团重点将核电业务作为新能源发展战略之一,已在国内三大电站设备集团中确立领先优势,目前国内在建的28台核电机组中,有16台来自东方电气.其它两大发电集团分别为上海电气(601727.SS)(2727.HK)母公司上海电气集团和哈尔滨电气(1133.HK)的母公司--哈尔滨电气集团.

"我们对未来核电发展是有信心的,灾难给人们带来一些恐惧,很长时间内不容易消除,但生活水平提高及社会发展,对电的需求不会减,那只有两条路:节能和发展新能源."王计说.(完)