〔美国金融〕检方提出解决方案,以了结针对银行业者抵押贷款业务指控

路透伦敦9月6日电---金融时报周二报导称,正与州检察官进行协商,以了结抵押贷款业务不当操作指控的美国大型银行已经收到一个解决方案,可以限制其承担的部分法律责任.

报导指,州检察官已提出一项方案,可限制各家银行的法律责任,以换取後者支付数十亿美元.

银行与州检察官之间的协商旨在了结针对各家银行的指控.指控称这些银行在收回拖欠还款的借款者所抵押房屋时违反州法律,雇佣员工批量签署止赎文件而不加仔细核查.涉案银行包括美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)、花旗集团(C.N)以及Ally FinancialGKM.N.

金融时报援引五位消息人士报导称,州检察官已就了结"自动签名"案件的措辞提出了建议,可能也会一并免去各家银行在证券化操作方面行为不当的法律责任.

各家银行期望免于承担多项民事指控的责任,并表示最新的建议"没有成功希望".

报导称,双方本周将再次碰头以弥合分歧.(完)