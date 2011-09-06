〔日本经济〕经济财政大臣预计,央行会与政府合作采取措施帮助经济

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月6日电---日本经济财政大臣古川元久周二表示,他预计日本央行会与政府合作,并采取措施支撑经济.
古川元久在内阁例行会议後对记者表示,央行需关注日圆升值所引起的经济风险.
日本央行本周料不会放宽货币政策,因日圆从纪录高位回撤,且股市富有韧性,可使央行保留有限的政策选项以备日後支撑脆弱的经济.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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