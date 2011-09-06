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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 10:14 BJT

〔日本经济〕经济财政大臣预计,央行会与政府合作采取措施帮助经济

路透东京9月6日电---日本经济财政大臣古川元久周二表示,他预计日本央行会与政府合作,并采取措施支撑经济.

古川元久在内阁例行会议後对记者表示,央行需关注日圆升值所引起的经济风险.

日本央行本周料不会放宽货币政策,因日圆从纪录高位回撤,且股市富有韧性,可使央行保留有限的政策选项以备日後支撑脆弱的经济.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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