〔韩国股市〕抹去早盘跌幅,受浦项钢铁和现代汽车涨势带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月6日电---韩国股市周二小升,逆转早盘最高达2.3%的跌幅,因市场在上日重挫逾4%後,低接买家入场追捧汽车和钢铁类股.
韩国综合股价指数.KS11一度上升0.3%报1,790.47点,随後在0155GMT转为下滑0.3%.
浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)跳升3.8%,现代汽车(005380.KS)上涨2.6%.
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选