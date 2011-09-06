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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 10:10 BJT

〔韩国股市〕抹去早盘跌幅,受浦项钢铁和现代汽车涨势带动

路透首尔9月6日电---韩国股市周二小升,逆转早盘最高达2.3%的跌幅,因市场在上日重挫逾4%後,低接买家入场追捧汽车和钢铁类股.

韩国综合股价指数.KS11一度上升0.3%报1,790.47点,随後在0155GMT转为下滑0.3%.

浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)跳升3.8%,现代汽车(005380.KS)上涨2.6%.

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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