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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 10:27 BJT

〔中国新债〕河南投资集团周五将发行5亿元中期票据,期限三年

路透北京9月6日电---中国河南投资集团有限公司周二公告称,将于周五(9日)在银行间债市

簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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河南投资集团 10 5 3 9/9簿记建档 中信银行 AA+ 9/14 9/15

浦发银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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