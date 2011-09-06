《外汇动态》澳元/美元在澳洲数据公布後下跌,市场关注澳洲央行会议

0148GMT---澳元/美元AUD=D4跌至日内低位1.0502美元,此前公布的澳洲第二季净出口对GDP的拖累为0.5个百分点,市场预期为贡献0.1个百分点.7月房屋融资经季节调整後较上月增加1.0%,低于路透调查的增长1.5%.