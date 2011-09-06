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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 10:12 BJT

《外汇动态》澳元/美元在澳洲数据公布後下跌,市场关注澳洲央行会议

0148GMT---澳元/美元AUD=D4跌至日内低位1.0502美元,此前公布的澳洲第二季净出口对GDP的拖累为0.5个百分点,市场预期为贡献0.1个百分点.7月房屋融资经季节调整後较上月增加1.0%,低于路透调查的增长1.5%.

不过0430GMT澳洲央行政策声明公布前波动受限.该行几乎一定会维持利率在4.75%不变,市场关注的焦点是声明的口气和该行如何平衡国内的乐观态势和全球的不确定性.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

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