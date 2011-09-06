《欧洲央行焦点》政治和市场因素复杂多变,ECB购债意愿或遇严峻考验

* 购债行动或使意大利放松撙节努力

* 收益率不断上扬,欧洲央行或在试行边缘政策

* EFSF购债授权延迟且规模有限,或令欧洲央行难以脱身

* 资金等方面的忧虑或令购债计划更趋复杂

* 欧洲央行或将继续购入公债,但意愿不高

路透法兰克福9月5日电---欧洲央行(ECB)正通过购买公债的方式来保护欧元区免于金融灾祸,但未来数周和数月即将发生的事件,或给欧洲央行继续购债的意愿带来严峻考验.

围绕这个充满争议的购债举措,欧洲央行内部存在分歧,而其可能面对的一种糟糕情形是:购债计划或减轻欧元区各国政府进行财政改革的压力,从而产生事与愿违的结果.

同时,如果市场状况进一步恶化,欧洲央行也面临被迫大举提高购债规模的风险.扩大公债持仓总规模,可能令欧洲央行的资本状况和货币市场操作变得更为复杂,从而令央行内部反对购债之声愈发强烈.

分析师并不预见欧洲央行会放弃整个购债计划--若意大利和西班牙公债收益率(殖利率)失控跳涨,将对整个欧元区造成过于严重的冲击.

但人们可能会发现,欧洲央行不愿意购入市场希望的那麽多公债,这将给收益率带来上行压力,并令投资者揣测该央行的意图.

"欧洲央行的购债规模并不存在技术性限制--这是政治、信誉和独立性的问题,"荷兰银行分析师Aline Schuiling表示.

"他们可能不得不每周投入100亿欧元,但这只是随便猜猜;如果希腊局势升级,情况或变得十分不稳定."

"他们可能会加大力度,甚至像几周前他们重启购债时砸下220亿欧元那样."

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