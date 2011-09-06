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中国财经 | 2011年 9月 6日 星期二 10:33 BJT

〔中国房地产〕中电投集团旗下公司拟转一地产企业股债权,挂牌价逾2亿元

路透北京9月6日电---中国五大发电集团之一--中国电力投资集团公司旗下中电投江西置业有限公司,拟转让南昌中电投高新置业有限公司45%股权及1.99亿元人民币债权,挂牌价格2.17亿元,要求受让方为大型上市企业.

周一晚间刊登在上海联合产权交易所网站的公告显示,截止目前中电投江西置业有限公司为标的企业唯一股东,但标的公司20%股权以及35%股权近期挂牌转让成功,各项手续正在办理过程当中,公告并未透露上述股权受让方信息.

公告要求,意向受让方须为国内大型、上市的房地产企业,具备国家一级房地产开发资质;2010年度的总资产合计不得低于350亿元人民币,2011年6月30日银行存款馀额不得低于25亿元等.

公告显示,是次转让中,债权部分系南昌中电投高新置业有限公司向转让方的借款,45%股权对应转让价格为1,768万元.

标的企业经营范围包括城市建设投资、建筑工程设计、商品房销售、物业管理等.截止5月31日,对公司的净资产评估价值为3,929万元.(完)

更多详情,请点选上海联合产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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