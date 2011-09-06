警方线索显示苹果似曾丢失iPhone 5样机

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州奥克兰9月2日电---旧金山警方周五表示，他们曾帮助苹果公司(AAPL.O)查找一件“丢失的物品”。此前一周曾有报导称，苹果公司7月丢失一款最新型iPhone样机。
警官没有具体说明苹果丢失了什麽，但他们留下了一条线索，旧金山警察局周五将查找该物品的新闻稿命名为“iphone5.doc”，这明显是指业内专家预计苹果将很快发布的新版手机。
苹果对此不愿置评。
科技产业新闻服务机构CNET本周表示，苹果7月在旧金山一家酒吧丢失一款尚未发布的iPhone 5。当地报纸《旧金山周报》（SF Weekly）周五援引当地一男子称，警察7月对其住宅进行了搜查，寻找一只丢失的iPhone手机。
尽管苹果2010年丢失了一款iPhone 4样机，警察表示，这次苹果追踪“丢失物品”到一个旧金山住户家，四名警员陪同两名苹果公司雇员到了那所房子。
警方的声明称，“两名苹果公司（安全）雇员见到了住户，并进入房屋寻找丢失的物品。苹果雇员没有找到丢失物品，随後离开了那所房屋。”
一名叫卡尔德隆(Sergio Calderon)的22岁男子自称是《旧金山周报》所称的那名住户，路透尚未联系到该人发表看法。
他表示进屋搜查的那群人自称是警察，没人说过是苹果公司雇员。他们是用手机的卫星定位技术追踪到该住所，但在房屋内未找到任何东西。（完）
--编译 王凤昌;审校 王燕焜
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老