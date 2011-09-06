《外汇专栏》安住淳遏制日圆升值的口头警告或如石沉大海

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 程琳

路透伦敦9月5日电---日本新政府迫切希望遏制日圆JPY=EURJPY=R升势,但市场就是认为日圆比其它资产更具魅力,由此可能让政府的努力遭受挫折.

日本经济财政大臣古川元久周日称,他与另外三名经济事务相关大臣都认为,需要马上采取措施缓解日圆升值对国内经济的不利影响.

但恐怕是说来容易做来难.

"近期日圆升势迅速,将日本经济推入严峻境地."新任财务大臣安住淳周一对记者称,"我正密切关注市场,并准备好采取行动打击投机."

不过有理由认为,日圆的强势或许更像是投资者避险的体现,而不是追求名义回报或将日圆作为投机对象.

日本投资者很可能不愿买入收益率(殖利率)略低于2%的10年期美国公债US10YT=RR,因有外汇风险并且日债收益率也并不低多少.

10年期日本公债名义收益率JP10YTN=JBTC为1.015%,经通缩调整的实质收益率甚至更高.

虽然日本经济存在问题,3月又遭遇强震和海啸冲击,但得天独厚的地理优势让它比许多发达国家更能享受亚洲新兴市场的成长.

美国经济复苏依然非常脆弱,周五数据显示8月就业零增长,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在杰克森霍尔讲话时对新货币政策举措缄口不言.

美国总统奥巴马关于促进就业的重要演讲推後一天至周四,以免与共和党的总统候选人辩论冲突.而且,这次演讲的结束时间还被定在美国国家橄榄球联盟(NFL)赛季开始之前.

所有这些都不太可能让美元多头重新振奋起来.

有理由认为欧元也同样乏善可陈.

尽管德国联邦宪法法院将于周三宣布对去年达成的希腊救援方案和欧元区援助机制的裁定,但还有其他一些重要顾虑没有消除.

围绕希腊的忧虑依然存在.意大利也因政府预算计划执行不力而承受压力,欧洲央行总裁特里谢敦促其马上采取行动.

安住淳周一表示,他将把日圆过度升值不利于全球经济的讯息告知七国集团(G7)财长,并且将像前任一样发出准备应对投机活动的警告.

无论G7同僚们对此作何回应,遏制日圆升值的任务或许只能让人倍感头疼,因为其它能吸引投资者选择的高流动性货币实在是太少了.(完)