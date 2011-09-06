〔澳新汇市〕澳元和新西兰元均处于守势,关注澳洲央行利率决议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月6日电---澳元和新西兰元周二承压,因有关全球经济状况的忧虑促使投资者撤出风险资产.
澳元兑美元AUD=D4降至一周半低点1.0502美元,最新报1.0507.澳元兑美元较上周高点跌逾0.02美元.支撑位在1.0464,阻力位为1.0575.
股市和大宗商品疲弱打压澳元和新西兰元.标准普尔500指数期货SPc1挫跌2%,韩股和澳股跌逾1%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。