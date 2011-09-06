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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 10:32 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元均处于守势,关注澳洲央行利率决议

路透惠灵顿/悉尼9月6日电---澳元和新西兰元周二承压,因有关全球经济状况的忧虑促使投资者撤出风险资产.

澳元兑美元AUD=D4降至一周半低点1.0502美元,最新报1.0507.澳元兑美元较上周高点跌逾0.02美元.支撑位在1.0464,阻力位为1.0575.

股市和大宗商品疲弱打压澳元和新西兰元.标准普尔500指数期货SPc1挫跌2%,韩股和澳股跌逾1%.

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