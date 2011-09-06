《热点透视》欧洲央行现在就应该降息

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 杜明霞

路透伦敦9月5日电---欧洲央行(ECB)本周必须降息.若仅是暂停计划中的升息,并不足以因应欧元区重燃的经济疲势.欧洲央行应将利率从1.5%降至1%,甚至更低.

全球经济再次苦苦追寻成长,而没有什麽地方的情况比欧元区更糟.欧元区核心成员国有衰退风险,其他成员国则面临过多债务和赤字引发的棘手危机.而与其它发达国家央行截然不同的是,欧洲央行于4月开始升息.这个重大且令人尴尬的错误必须立即得到改正.

经济成长已经降低,而且有坠落风险.德国第一季国内生产总值(GDP)成长强劲,但第二季仅成长0.1%.法国第二季经济成长陷入停滞,出现衰退的风险也很大.在希腊、葡萄牙、西班牙和意大利,财政紧缩令这些国家要麽一定、要麽可能陷入衰退.整个欧元区都面临衰退风险,这将加剧个别国家的危机,并进一步拖累全球经济.

货币政策可以提供帮助,而且不必采取极端手段.欧洲央行最近所犯的错误创造了一个机会.降息至1%仍可为未来进一步降息留出馀地.英国的利率已经降至0.5%,美国的也低至零.超低利率肯定不是万能药,但削减债息成本会有重要作用.

升息对欧洲央行来说从来都不是迫切的.大宗商品价格高涨确实推高通胀,但欧元的极度强势帮助将通胀峰值限制在2.8%.欧元区目前通胀为2.5%.内部因素带来的通胀压力仍很低,德国扣除能源价格因素後的通胀仅为1.5%.

在为经济注入成长动力方面,欧元区仍非常依赖美国和亚洲.这一顽疾非常麻烦.推出欧元原本旨在解决该问题,但反而引发欧元区二线国家的财政危机和竞争力匮乏.对于所有这些,欧洲央行能做的事情不多,但它能降息,而且必须要降息.(完)