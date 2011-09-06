《中国新债》中石油集团拟发行200亿元人民币企业债--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月6日电---三位消息人士周二向路透表示,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司拟发行200亿元人民币企业债,不过该期债券发行尚需监管部门批准.
其中一位了解情况的消息人士称,"应该快批下来了,最快将于十一後发行".
有两位消息人士提到,债券期限预计为五年期和七年期.
中石油集团对上述消息不予置评.
消息人士称,是次债券发行的主承销商包括银河证券、中信证券(600030.SS)等.
中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)
--发稿 康熙泽/尹嫄婷; 审校 屈桂娟
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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