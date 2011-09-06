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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 12:39 BJT

《中国新债》中石油集团拟发行200亿元人民币企业债--消息

路透北京9月6日电---三位消息人士周二向路透表示,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司拟发行200亿元人民币企业债,不过该期债券发行尚需监管部门批准.

其中一位了解情况的消息人士称,"应该快批下来了,最快将于十一後发行".

有两位消息人士提到,债券期限预计为五年期和七年期.

中石油集团对上述消息不予置评.

消息人士称,是次债券发行的主承销商包括银河证券、中信证券(600030.SS)等.

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)

--发稿 康熙泽/尹嫄婷; 审校 屈桂娟

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