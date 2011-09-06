《阳歌专栏》团购网或将在中国互联网泡沫破灭时率先倒下

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**团购网或将在互联网泡沫破灭时应声而倒？**

一个多月以来，我写了多篇关于中国互联网泡沫的文章，一家国内媒体的最新报导与我形成了呼应。这篇报导称，团购网可能在未来几个月互联网泡沫破裂时率先倒下。

这篇报导称，国内团购网站2010年年底达到2000多家，到2011年7月，这个数字变成了5000家。此外，窝窝团高管估计，现在前十大团购网站全部亏损，这些团购网迅速烧掉了今年稍早筹集的数亿美元现金，争夺仍非常有限的中国网上购物者。这些购物者因为有那麽多网站可以选择，现在已经变得越来越挑剔，迫使网站提供价格便宜得很可笑的促销，明显是赔钱。

全球最大团购网站Groupon和中国互联网公司腾讯合资组建的高朋网，在上月多数时间里都是媒体高度关注的对象，该网在中国持续裁员数百名。

7月有报导称，窝窝网因遭到几家主要欧美国家投行的拒绝，放弃了赴海外上市的计划，投行为其去年收购的很多公司的会计记录感到担忧。窝窝网今年稍早刚筹资2亿美元。

此外，上月有迹象表明中国税务机关准备对团购网行业严加管理，官方估计的欠税额为5亿元人民币，或相当于7700万美元。

这些令人警醒的信号已经出现，不难想象团购网站行业可能已经陷入危机，年底时很可能开始发生重大变化，你可能轻易就能发现至少一两家行业龙头关门。

一句话：团购网去年经历了爆炸式增长，很可能在当前中国互联网泡沫破灭时应声而倒。

**联想进军俄罗斯市场，研发时尚型PC**

最近有几则关于联想公司的消息耐人寻味，联想看似正在探索公司发展的新方向。随着惠普剥离个人电脑业务，联想新的最大竞争对手似乎换成了苹果。

第一则消息称，中国媒体援引联想高管的报导称，联想将努力在两年後成为俄罗斯最大的个人电脑卖家。第二则消息称，联想宣布一系列超级轻薄的笔记本电脑，这明显是瞄准了发达国家市场；联想尝试以此转变公司形象。第三则消息援引未具名的消息人士称，联想的新游戏机eeDoo本月将不会如期上市，但没有透露具体原因。

进军俄罗斯显然是明智之举，也很有必要。在俄罗斯市场，联想能够最大限度地发挥自身的专家优势，并为将来的稳步成长打下基础。以发达国家市场为主打的最新系列超轻薄电脑是对未来的试探，将联想推向与苹果正面竞争的舞台，当前，苹果主导这个市场。如果联想希望在发达国家市场竞争，将需要在这方面多做努力，不过我个人认为本次活动将落败。毕竟还没有人，至少现在还没有人将联想和时尚型产品联系到一起。联想需要推出多款新机型来改变这一形象。

至于游戏机业务，我的感觉是“谁去关心它？”，联想显然是希望以多元化产品在尽可能多的科技领域投入市场竞争，但是游戏机业务是个夕阳产业，联想应该对其敬而远之，聚焦于具有更光明未来的产品。

一句话：联想希望赢得俄罗斯市场的举动很大胆、也很有必要，是证明其全球最大新兴市场个人电脑生产商地位的重要一步，但公司希望成为流行科技产品行业领导者的努力看似有些误入歧途。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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