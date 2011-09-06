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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 10:55 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,因欧债危机和银行业惹人担忧

* 日经指数下挫1.2%,MSCI除日本外亚太股指跌1.1%

* 欧元兑美元下滑至1.4060,美元指数上升

* 汇丰控股H股挫跌2.8%

* 日本10年期公债收益率跌破1%

路透新加坡9月6日电---亚洲股市周二下跌,欧元兑美元走低,因担忧欧洲主权债务危机趋于恶化,并可能引发第二轮全面银行业危机.

欧洲股市周一挫跌4%,金融股下跌至两年来最低水准.美国股市周一休市,但标准普尔500指数期货SPc1ESc1在亚洲时段下挫2.3%.

"目前正在影响全球市场的是欧洲问题,"澳洲Austock Group资深客户顾问暨策略师Michael Heffernan表示.

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