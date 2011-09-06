《全球市场》亚洲股市下跌,因欧债危机和银行业惹人担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日经指数下挫1.2%,MSCI除日本外亚太股指跌1.1%
* 欧元兑美元下滑至1.4060,美元指数上升
* 汇丰控股H股挫跌2.8%
* 日本10年期公债收益率跌破1%
路透新加坡9月6日电---亚洲股市周二下跌,欧元兑美元走低,因担忧欧洲主权债务危机趋于恶化,并可能引发第二轮全面银行业危机.
欧洲股市周一挫跌4%,金融股下跌至两年来最低水准.美国股市周一休市,但标准普尔500指数期货SPc1ESc1在亚洲时段下挫2.3%.
"目前正在影响全球市场的是欧洲问题,"澳洲Austock Group资深客户顾问暨策略师Michael Heffernan表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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