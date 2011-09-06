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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 10:54 BJT

〔中国新债〕重庆水务资产经营公司周五将发8亿元中期票据,期限五年

路透北京9月6日电---中国重庆市水务资产经营有限公司周二公告称,将于周五(9日)在银行

间债市簿记建档发行8亿元人民币中期票据,期限五年.

重庆水务资产经营公司旗下有上市公司重庆水务(601158.SS).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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重庆水务 15 8 5 9/9簿记建档 农业银行 AA+ 9/13 9/14

资产经营公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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