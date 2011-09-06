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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 11:19 BJT

《外汇动态》投机客买入短期欧元/美元卖权,令隐含波动率微升

0251GMT---一位日系银行的交易员称,欧元/美元期权的隐含波动率微升,因投机客买入行权价在1.40下方的短期欧元/美元卖权.

一个月欧元兑美元期权波动率EUR1MO=升至14%上方,高于上周的约12%.风险逆转利差进一步走高,暗示青睐欧元卖权,一个月欧元/美元期权风险逆转指标报3.5%左右,为逾一年的最高水准.

投机客中很多今年迄今的表现不佳,他们似乎同时押注美元融资成本上升,期望在11月经营年度截止前实现盈利.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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