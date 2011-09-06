〔日本债市〕公债期货价格创10个月高位,因欧债忧虑升温激励避险买盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月6日电---日本政府公债期货价格周二升至10个月高位,因对欧元区债务危机加剧及可能导致第二轮银行业危机全面爆发的忧虑重燃,激励避险买需,进而支撑债市.
9月10年期日债期货价格2JGBv1上涨0.12点至142.91,此前一度触及11月初以来的最高位143.06.
10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC最低跌至0.990%,下跌2个基点,而且距离8月中旬所及10个月低位0.970%不远.市场人士称,尽管地区银行的获利了结一直在限制价格涨幅,但大型银行的买盘支持了周二收益率的下滑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。