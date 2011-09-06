〔日本债市〕公债期货价格创10个月高位,因欧债忧虑升温激励避险买盘

路透东京9月6日电---日本政府公债期货价格周二升至10个月高位,因对欧元区债务危机加剧及可能导致第二轮银行业危机全面爆发的忧虑重燃,激励避险买需,进而支撑债市.

9月10年期日债期货价格2JGBv1上涨0.12点至142.91,此前一度触及11月初以来的最高位143.06.

10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC最低跌至0.990%,下跌2个基点,而且距离8月中旬所及10个月低位0.970%不远.市场人士称,尽管地区银行的获利了结一直在限制价格涨幅,但大型银行的买盘支持了周二收益率的下滑.