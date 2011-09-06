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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 11:09 BJT

〔中国新债〕机械工业集团下周三将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月6日电---中国机械工业集团有限公司周二公告称,将于下周三(14日)在银行间

债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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机械工业集团 10 10 12 9/14簿记建档 民生银行 AAA 9/15 9/16

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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