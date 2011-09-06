《基金产业分析》养老基金资产收益低迷,面临赤字缺口扩大危机

撰稿 Natsuko Waki;编译 王丽鑫

路透伦敦9月5日电---发达经济体的养老基金面临新的危机,因股市下跌和债券收益率(殖利率)急降,令退休金缺口扩大,未来退休族群的养老收入及退休时间均面临威胁.

这个问题的核心在于,金融危机後美国、欧洲、日本和英国养老基金计画持续降低风险资产敞口.

不过这种"减少风险"的举动,最终可能造成养老基金的股票投资长期回报下降,股票回报高于债券的固有认知面临被推翻的危险.

随着资产部位表现趋弱而负担增加,企业也将发现越来越难负担现有退休计划经费.企业可能减少新的业务投资,因为更多的现金被用于支付养老金.

对于即将步入退休的人,这意味着可能面临退休金收入降低,或退休时间延後的问题,也可能两者皆有.

今年对许多退休基金业人士有如噩梦,而资金赤字正以两位数的速度扩大.退休基金业的资产达35兆(万亿)美元,相当于全球金融资产的三分之一.

"我们已经经历过信贷危机和公债危机,第三场危机是养老金危机.这场危机是所有环节全都出错,而且没有任何明显退路,"顾问公司Aon Hewitt全球风险服务的英国主管Kevin Wesbroom称.

股市今夏大跌让养老基金再受冲击,资产部位趋弱.现在连债券收益率下跌也成了新问题.

"最要命的是负担会愈来愈重,因为在避险热潮中,所有人都逃离股市转入公债等安全资产,收益持续下降,"Wesbroom称.

很多定额受益养老金计划必须向退休人士固定支付养老金.但低收益的环境使这些基金更加难以应付这些类似债券的付款负担,基金因而被迫买进更多的固定收益工具,形成恶性循环.

企业资产负债表上的养老金赤字日益扩大,可能会让企业更难获得信贷,原本就倾向保留现金的企业,也会因此不愿动用现金扩展业务.

对更广泛的金融市场而言,养老基金逐步减少股票投资,可能会打压股票风险溢价--也就是为了补偿投资人承受相对较高的风险,股票报酬率必须高于无风险资产的幅度.

这可能重新引发一场学术论战,一些经济分析显示,股票风险溢价应该不大,多数情况下应该低于0.5个百分点,而非一般认定的4-6%.

"令人费解的是...在过去20年,并未存在股票净风险溢价.最近风险资产下跌和债券上涨,我想或许已经出现债券净溢价,"SLJ Macro Partners执行合夥人Stephen Jen在客户报告中称."这颠覆了金融理论,养老基金经理和主权财富基金必须仔细思考这点."(完)