〔中国企业〕中远集团并未与淡水河谷磋商大型干散货船事宜--管理人士

路透新加坡9月6日电---中国远洋集团一位管理人士周二告诉路透,该公司目前并未与巴西矿业巨头淡水河谷(Vale)(VALE5.SA)商讨後者出售大型干散货船的事宜.中远集团是中国最大的航运企业.

"我从未听说此事.据我所知,中远集团总部并未与淡水河谷开会或举行电话会议,"一位中远集团的管理人士澄清道,他以未获得此事授权为由不愿透露姓名.

淡水河谷一名高层周一告诉路透,该公司正就出售或出租其大型干散货船对,与中国和其他船东进行谈判.[ID:nCN1945801]

中远集团董事长魏家福在去年11月告诉路透,当同淡水河谷就成为该项目合作夥伴进行初步接触时,中远集团便无意参与其中.(完)