〔中国企业〕中远集团并未与淡水河谷磋商大型干散货船事宜--管理人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月6日电---中国远洋集团一位管理人士周二告诉路透,该公司目前并未与巴西矿业巨头淡水河谷(Vale)(VALE5.SA)商讨後者出售大型干散货船的事宜.中远集团是中国最大的航运企业.
"我从未听说此事.据我所知,中远集团总部并未与淡水河谷开会或举行电话会议,"一位中远集团的管理人士澄清道,他以未获得此事授权为由不愿透露姓名.
淡水河谷一名高层周一告诉路透,该公司正就出售或出租其大型干散货船对,与中国和其他船东进行谈判.[ID:nCN1945801]
中远集团董事长魏家福在去年11月告诉路透,当同淡水河谷就成为该项目合作夥伴进行初步接触时,中远集团便无意参与其中.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。