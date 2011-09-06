〔中国货币市场〕七天回购利率小幅回落,央行正回购操作放量无碍资金面

路透上海9月6日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周二早盘小幅回落.尽管央行公开市场正回购操作放量,但目的是为了平滑到期,且期限较短,因此债市资金面并没有因此明显收紧.

不过随着存款准备金上缴基数扩大,银行缴款陆续分批进行,以及国庆节前备付等因素,预计未来资金需求量大,回购利率料维持高位震荡.

本月公开市场到期量3,510亿元人民币,环比微降,但分布极为不均,且主要是集中在近两周.其中本周到期量达1,760亿元.[ID:nCN1934897]

上海一位券商交易员称,"这周的钱还算比较宽松的,但下半个月就不好说了."

业内人士稍早透露,中国人民银行上午招标的的30亿元一年期央票,中标收益率连续第三周持平于3.5840%.此外,央行今日还将进行490亿元28天期正回购操作和200亿元七天期正回购.[ID:nCN1946033]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0013 3.9025 -90.12

七天CN7DRP=CFXS 4.4867 4.8898 -40.31

14天CN14DRP=CFXS 4.8091 5.2972 -48.81

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0247 3.8898 -86.51

七天CHICNY7D=CFXS 4.4998 4.8887 -38.89

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