〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下跌,因隔夜美元持续走强显威力

* 人民币兑美元早盘下跌

* 对欧债的担忧支撑隔夜美元继续走强

* 近期人民币汇价将在6.39元附近震荡

路透上海9月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价下跌,受到隔夜美元走强的打压,人民币中间价CNY=PBOC低开,引领汇价调整,成交则偏活跃.

交易员认为,受到欧债危机的拖累,疲弱欧元刺激美元持续反弹,进而抑制人民币升值的动能,但人民币在跌至6.39元关口附近获得一定支撑,预计人民币汇价近期最有可能在6.39附近宽幅震荡.

北京时间11:21,人民币兑美元即期报6.3896元,上日收报6.3858元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3946元,上日中间价为6.3926元.

"6.39元附近还是有一定支撑"上海一银行交易员称."短期来看,人民币可能会整理一下,长期来看,升值的趋势还是非常明确,因为美元反弹缺乏基本面的支撑."

他并指出,虽然近期美元反弹一定程度上减弱了短期人民币升值动能,令汇价在6.39元一线整固蓄势,但美国经济复苏步履蹒跚,美元持续升值缺乏动力,一旦国际汇市避险情绪降温,美元回落将推升人民币升值动能,目前人民币远期升值预期依然较重.

东京汇市欧元兑美元周二在亚洲时段陷入一个月低位,大宗商品货币重挫後未有起色,因围绕全球经济体质的忧虑令投资者抛售风险资产.[FRX/CN]

北京时间11:22,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2860/30,上日尾盘为6.2870元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3620/25元,上日尾盘报6.3595元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)