〔中国公开市场〕一年央票收益率连三周持平,正回购放量抑短期资金波动(更新版)

(新增公告内容和交易员评论)

* 一年期央票发行收益率连续第三周持平于3.5840%

* 七天和28天期正回购中标利率分别为2.7%和2.8%

* 正回购放量,对冲资金短期供给偏多

路透北京9月6日电---中国央行公开市场周二招标的一年期央票发行收益率连续第三周持平,而正回购操作则放量,显示出央行倚重数量工具对冲资金短期供给偏多,平衡市场过度波动的策略.

央行公告显示,稍早招标发行的30亿元人民币一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第三周持平于3.5840%;同时进行的490亿元28天期正回购中标利率亦持稳于2.8%,而时隔近八个月重新启用的200亿元七天期正回购,中标利率则为2.7%.

"此前公开市场已经连续七周净投放2,000多亿,本周还到期1,700多亿元,这麽多资金,也是应该收一收了.央行今天的正回购操作放量就很正常."北京一银行交易员称.

路透数据显示,央行公开市场此前已经连续七周净投放,累计达2,440亿元,其中上周净投放金额为250亿元.本周央行公开市场央票及正回购到期资金规模共计1,760亿元.

业内人士周一曾透露,中国央行公开市场操作启动七天及14天正回购需求申报,这有助于对冲近期公开市场大量资金到期,熨平金融市场短期波动,并能更好满足机构季末及"十一"国庆长假等时点对资金的需求.[ID:nCN1943899]

央行本次七天期正回购操作到期日将靠近9月15日中小银行机构首批保证金缴准备金这一时点;28天期正回购操作到期日则将逢"十一"国庆长假後的机构准备金缴款时点.

中国央行曾在今年1月中旬进行过七天和14天期正回购操作,其中七天期正回购利率为1.90%;14天期该利率为2.05%.[ID:nCN1713699]後者到期日恰逢2011年农历春节前夕.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.9804%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 30

(周四) 待定

正回购 (周二) 690

(周四) 待定

央票到期 830

正回购到期 930

====================================(完)