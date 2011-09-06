版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 11:40 BJT

〔东京汇市〕欧元扩大跌幅,澳洲央行公布利率决议前澳元处于守势

* 本周事件众多,欧元面临进一步的下行压力

* 周四欧洲央行会议结果对欧元而言十分关键

* 大宗商品受创,澳洲央行声明影响澳元走势

* 瑞郎扩大涨幅,令欧元承压

路透东京/悉尼9月6日电---欧元周二扩大跌幅,连续第六日下跌,兑美元挣扎于一个月低位;大宗商品货币持续下滑,因有关全球经济的持续忧虑促使投资者抛售风险资产.

欧元向200日移动均线靠近,或将延续此波自4月以来持续时间最长的下跌走势,因股市疲弱,且市场担心意大利政府在控制债务方面做的不够,导致该国公债大跌.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐