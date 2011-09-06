〔东京汇市〕欧元扩大跌幅,澳洲央行公布利率决议前澳元处于守势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 本周事件众多,欧元面临进一步的下行压力
* 周四欧洲央行会议结果对欧元而言十分关键
* 大宗商品受创,澳洲央行声明影响澳元走势
* 瑞郎扩大涨幅,令欧元承压
路透东京/悉尼9月6日电---欧元周二扩大跌幅,连续第六日下跌,兑美元挣扎于一个月低位;大宗商品货币持续下滑,因有关全球经济的持续忧虑促使投资者抛售风险资产.
欧元向200日移动均线靠近,或将延续此波自4月以来持续时间最长的下跌走势,因股市疲弱,且市场担心意大利政府在控制债务方面做的不够,导致该国公债大跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。