〔东京汇市〕欧元扩大跌幅,澳洲央行公布利率决议前澳元处于守势

路透东京/悉尼9月6日电---欧元周二扩大跌幅,连续第六日下跌,兑美元挣扎于一个月低位;大宗商品货币持续下滑,因有关全球经济的持续忧虑促使投资者抛售风险资产.

欧元向200日移动均线靠近,或将延续此波自4月以来持续时间最长的下跌走势,因股市疲弱,且市场担心意大利政府在控制债务方面做的不够,导致该国公债大跌.