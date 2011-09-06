〔中国债市动态〕现券收益率走跌,受流动性转好及差额存准不延续消息提振

路透上海9月6日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率回落,今日公开市场继续释放流动性,为市场注入活力,加上有消息称部分大行的差额存准率到期将不再延续,使得机构对资金面的前景出现一定的乐观情绪,市场买气遂有明显复苏.

"(现券)利率回落不少,市场感觉到资金还可以就会下,今天(公开市场)到期也多."上海一银行交易员称.

中国央行公开市场今日进行了690亿元人民币七天和28天期正回购操作,同日到期的28天期正回购操作量为830亿元,考虑到今日招标发行的30亿元一年期央票将于次日缴款,则今日公开市场释放的流动性为140亿元.

交易员指出,早盘10年国债收益率明显走低约4个基点(bp),基本回吐昨日的涨幅.不过市场对後市走势仍显谨慎,因为资金面依然存在较大不确定性.

对于差别存准率到期不延续的消息,多数交易员认为,一则该消息尚未得到官方证实,二来考虑到存准基数扩大後的後续缴款规模较大,而差别存准率只影响到部分中小银行,此举对缓解未来流动性紧张局面的帮助有限.

本地媒体周二援引多位银行债券交易员报导称,2010年底至2011年初,中国央行为控制信贷投放过快增长而针对少数银行进行的差别存款准备金率政策,经过多次连续滚动之後,将于9月15日(下周四)到期且不再延续,主要是几家中小银行.[ID:nCN1946151]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为今日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347](完)