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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 11:44 BJT

〔中国新债〕南玻集团下周三将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月6日电---中国南玻集团股份有限公司(000012.SZ)(200012.SZ)周二公告称,将

于下周三(14日)在银行间债市簿记建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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南玻集团 -- 7 12 9/14簿记建档 建设银行 AA+ 9/15 9/16

(000012.SZ)(200012.SZ) 招商银行

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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