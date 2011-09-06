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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 11:55 BJT

〔中国新债〕中国节能下周三将发13亿元中期票据,期限五年

路透北京9月6日电---中国节能环保集团公司周二公告称,将于下周三(14日)在银行间债市

簿记建档发行13亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国节能 25 13 5 9/14簿记建档 广发银行 AAA 9/15 9/16

兴业银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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