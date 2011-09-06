〔中国信用债评级〕中诚信国际将辽通化工主体评级由AA调升至AA+

* 发行主体: 辽宁华锦通达化工股份有限公司

* 发行量及品种:2010年10亿元短期融资券

* 评级公司: 中诚信国际

* 评级调整情况:主体评级由AA调升至AA+,评级展望为稳定

维持债项评级A-1

路透北京9月6日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司周二发布跟踪评级报告,将辽通化工(000059.SZ)主体信用等级由AA调升至AA+,评级展望为稳定;同时维持2010年发行的10亿元短期融资券债项评级A-1.

中诚信报告称,提升辽通化工主体评级的原因主要为:公司45万吨乙烯及配套原料工程项目2010年投产以来,运营日趋稳定,预计2011年全部达产,主业转型为石油化工,公司的业务实力和资产、盈利规模均实现跨越式增长,实际控制人兵器集团对公司石化产业原油供应和产品销售提供了有利保障;同时,化肥业务仍然能为公司提供相对稳定的现金流.

不过报告也指出,石化行业的周期性波动可能影响公司盈利的稳定性,且天然气价格上涨趋势使公司尿素产品面临成本上升的压力.

辽通化工规划在十二五(2011-2015年)期间将年炼油规模扩至1,000万吨.(完)