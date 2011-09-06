《热点透视》中国或将挑战美国的页岩气霸主地位

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann; 编译 王洋

路透纽约9月5日电---中国确有机会挑战美国在页岩气开发领域的霸主地位.迄今为止,只有美国对国内的页岩气资源进行了大规模的开发.不过现在中国的国有油气巨头中石化正在认真研究页岩气的开采.而相较于其它国家开发商所面临的重重困难,中石化面前是一片坦途.

许多国家都蕴藏着丰富的能源矿产,而由美国开创先河的页岩气开发,却几乎仍止于这一个国家.今年早些时候,法国开始禁止水力压裂法(hydraulic fracturing),这是一种备受争议的页岩气开采技术.在欧洲,采矿权通常归政府所有,土地所有者很难从页岩气开发中获利,因此造成公众对开发的反对立场趋于强硬.目前只有波兰在这方面取得了明显的进展.

中国或许是最适宜开采页岩气的国家.在纽约和新泽西,由于面临公众的不安情绪,当局已中止了开采,至少是暂时的中止.而在中国这也就算是鸡毛蒜皮,不太可能构成障碍--单单是一个三峡工程,当局就迁走了120多万人.

开采页岩气的理由也很充分.中国约有71%的发电量来自煤电,减排需求迫切.尽管天然气价格低迷或许会放慢美国未来一年的开采速度,但中国的国有油气巨头已经表明,愿意在承担亏损的情况下确保国内供给.

诚然,中国对国内页岩气资源展现出的热情,或许一定程度上是想为其跟俄罗斯有关天然气供给的谈判争得更多筹码.目前中国与俄罗斯一直在艰难的寻求敲定天然气供给价格.

此外,地质条件也是个未知数.尽管根据美国能源资料协会(EIA)的数据,中国的页岩气储藏量或许比美国多出大约50%,但美国Marcellus和Eagle Ford两座气田的储量尚未探明.不过不要就此就判断中国会出局:在这场页岩气开采赛跑中,充足的资金,决心以及政治意愿,将起到关键性的作用.(完)