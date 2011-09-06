〔表格〕瑞士8月CPI较前月下滑0.3%,较上年同期上升0.2%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世9月6日电---瑞士联邦统计局周二公布,瑞士8月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%,较上年同期上升0.2%.路透调查预估为分别下降0.1%和上升0.4%.
以下为详细数据:
2011年8月 2011年7月 2010年8月
较上月变动% -0.3 -0.8 0.0
较上年同期变动% +0.2 +0.5 +0.3
指数(2010年12月=100) 99.4 99.7 103.4 (完)
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--编译 杜明霞;审校 王冠中
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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