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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 15:33 BJT

〔表格〕瑞士8月CPI较前月下滑0.3%,较上年同期上升0.2%

路透苏黎世9月6日电---瑞士联邦统计局周二公布,瑞士8月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%,较上年同期上升0.2%.路透调查预估为分别下降0.1%和上升0.4%.

以下为详细数据:

2011年8月 2011年7月 2010年8月

较上月变动% -0.3 -0.8 0.0

较上年同期变动% +0.2 +0.5 +0.3

指数(2010年12月=100) 99.4 99.7 103.4 (完)

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--编译 杜明霞;审校 王冠中

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