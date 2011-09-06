〔表格〕欧元区第二季GDP较前季增幅确认为0.2%,按年增幅下修为1.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔9月6日电---欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区第二季区内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.2%,较上年同期则下修为增长1.6%,前值为增长1.7%.
以下为详细数据(变动百分比):
2011年 2010年
Q2 Q1 Q4 Q3
欧元区 较上季 0.2 0.8 0.3 0.4
较上年同期 1.6 2.4 2.0 2.0
欧盟 较上季 0.2 0.7 0.2 0.5
较上年同期 1.7 2.4 2.1 2.3
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--编译 丁琦;审校 艾茂林
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