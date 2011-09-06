〔中国投资〕8月VC/PE投资活跃度下降,互联网投资占比下滑--投中集团

路透北京9月6日电---中国咨询机构ChinaVenture投中集团报告称,受8月中国企业在全球资本市场IPO(首次公开发行)活跃度创近两年来新低影响,当月创业投资(VC)/私募股权投资(PE)活跃度亦有所下降,投资者控制风险意愿强化.

报告并指出,在行业分布方面,互联网投资占比有所下降,因电子商务领域投资出现饱和,并已开始影响整个互联网行业的投资走势.

根据ChinaVenture旗下数据产品CVSource统计,8月国内共披露VC案例30起,投资金额3.51亿美元,环比分别减少16.6%和60.7%;PE案例18起,投资金额8.74亿美元,环比亦分别下降21.7%和28.0%.

"近期投资机构境外退出大门基本关闭、境内退出渠道收窄,账面回报率也不断下挫.退出的不利形势,必然影响投资者的信心及投资策略,"报告表示.

据投中统计显示,今年8月仅有26家中国企业在全球资本市场实现IPO(首次公开发行),其中A股25家、美股一家,创最近两年来新低.

不过,8月中国VC/PE投资市场共披露12只基金成立并开始募集,相比上个月(6只)增长一倍;目标规模为79.59亿美元,亦较上月大幅增长.

**电子商务投资已趋饱和**

投中报告称,8月互联网行业披露投资案例数量及金额占比分别较7月下降5和22个百分点.投资规模减少,主要是因综合类电商及团购领域投资已趋近饱和,资本已转向垂直店商细分领域(奢侈品B2C)及电商产业链(导购)上下游深度挖掘.

当月奢侈品购物网站--走秀网(www.xiu.com)获得两家美国投资机构1亿美元的新一轮投资,为当月规模最大的融资.而本地媒体稍早亦援引消息人士透露,奢侈品网站佳品网近日亦已完成D轮融资.

同时,除电商外,当月网络游戏、网络社区等行业也有多家企业获得投资,多数投资规模均在千万美元级别.

所以尽管数据显示,8月互联网投资已环比回落,但其投资案例占比则依然居前.而在投资金额方面,则是能源及矿业披露的投资总额居各行业首位,五起投资规模共达3.13亿美元.

稍早,私募股权投资人士在8月底的一个投资论坛上就已纷纷表示,正逐渐看淡网购、团购形式的电子商务模式,未来对其投资将日趋谨慎.(完)