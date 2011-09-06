《中国新债》中石油集团最快于10月发行200亿元企业债--消息(更新版)

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* 中石油集团拟发行200亿元企业债

* 期限预计为五年和七年期两个品种

* 主承销商包括中信证券、银河证券等

路透北京9月6日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司今年首期企业债有望浮出水面.三位消息人士周二向路透表示,中石油集团拟发行200亿元人民币企业债,不过该期债券发行尚需监管部门批准.

其中一位了解情况的消息人士称,"应该快批下来了,最快将于十一後发行".

有两位消息人士提到,债券期限预计为五年期和七年期.消息人士并称,是次债券发行的主承销商包括银河证券、中信证券(600030.SS)等.

中石油集团对上述消息不予置评.

根据中国债券信息网信息显示,中石油集团今年尚未发行企业债,此次将是中石油今年发行的首批企业债.

中石油今年已分两批招标发行了100亿元三年期中票,和100亿元五年期中期票据,票面利率为4.48%和4.9%.

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.业务领域涵盖油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造等.

在中国,企业发行的债券分为短期融资券、中期票据、公司债和企业债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管审核,公司债归中国证监会审核,企业债则由国家发展和改革委员会主管.(完)