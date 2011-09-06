《中国新债》中石油集团最快于10月发行200亿元企业债--消息(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 中石油集团拟发行200亿元企业债
* 期限预计为五年和七年期两个品种
* 主承销商包括中信证券、银河证券等
路透北京9月6日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司今年首期企业债有望浮出水面.三位消息人士周二向路透表示,中石油集团拟发行200亿元人民币企业债,不过该期债券发行尚需监管部门批准.
其中一位了解情况的消息人士称,"应该快批下来了,最快将于十一後发行".
有两位消息人士提到,债券期限预计为五年期和七年期.消息人士并称,是次债券发行的主承销商包括银河证券、中信证券(600030.SS)等.
中石油集团对上述消息不予置评.
根据中国债券信息网信息显示,中石油集团今年尚未发行企业债,此次将是中石油今年发行的首批企业债.
中石油今年已分两批招标发行了100亿元三年期中票,和100亿元五年期中期票据,票面利率为4.48%和4.9%.
中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.业务领域涵盖油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造等.
在中国,企业发行的债券分为短期融资券、中期票据、公司债和企业债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管审核,公司债归中国证监会审核,企业债则由国家发展和改革委员会主管.(完)
--发稿 康熙泽/尹嫄婷; 审校 屈桂娟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。