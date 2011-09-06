〔中国煤炭〕今年煤炭进口量预计约为1.5亿吨,自去年的新高回落(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(增加更多细节及相关背景)
* 今年全年煤炭进口量在1.5亿吨左右
* 国际煤炭市场价格将呈高位震荡态势
路透北京9月7日电---中国煤炭运销协会(CCTD)秘书长董跃鹰周二称,中国今年的煤炭进口量有望较去年的纪录高位回落,因国内产量增长以及煤炭运力增加.
董跃鹰在北京一煤炭会议上表示,未来一段时间内中国煤炭进口量仍将保持相对高位,今年全年煤炭进口量在1.5亿吨左右.
去年中国全年进口煤炭达到创纪录的1.65亿吨,同比增长31%.其中,焦煤进口达到4,727万吨,同比增长37%.[ID:nEAP001358]
"然而近期主要煤炭出口国的能源税政策出现调整...如越南、澳大利亚、印尼...这将提升国际煤价上涨预期.预计今後一段时间内国际煤炭市场价格将呈高位震荡态势."董跃鹰称.
他并称,今年前7个月,煤炭出口下降,进口回升,市场煤价高位回落.
对于市场关注的煤炭进口增值税可能下调的问题,中国发改委经济运行局煤炭处处长朱跃年称,其尚未听到有关下调煤炭进口增值税方面的消息.(完)
--发稿 苏丹; 审校 李文科/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。