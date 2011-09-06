〔美国政经〕国会正伤害经济,或促使经济离悬崖边缘更近一步

路透华盛顿9月6日电---美国经济滑向衰退的风险升高,而该国议员可能促使经济离悬崖边缘更近一步.

民主党和共和党议员称,创造就业是优先要务,但有越来越多的证据显示,国会实际上正在对经济造成伤害.

今年上半年的预算僵局令联邦机构坐拥本应投入经济的数以十亿美元计的资金.今年夏季关于上调举债上限的辩论令消费者受惊,引发金融市场震荡,并导致标准普尔下调美国债信评级.

7月底对于乡村航空服务补贴的争论则让全美很多机场建设项目暂停,令数以千计的人临时失业数周.那些不得不推迟机场建设项目的企业仍在努力从这种干扰中恢复.

标准普尔称,政治环境是其决定下调美国评级的首要原因.

美国8月消费者信心跌至2007-2009年衰退以来最低水准.一些分析师、企业和民意测验者称,举债上限争论是主要因素.

随着消费者暂停进行大宗购买活动,汽车和冰箱等耐用品(耐久财)的制造商可能面临困境,从而提高了二次衰退的风险.

别指望国会能提供很大帮助.

奥巴马总统周四料将公布一个就业创造方案,但分析师称由共和党控制的众议院可能砍掉其中很多最为雄心勃勃的部分.

在民主党控制下的参议院,共和党提振经济的想法也料将不会取得什麽进展.

即使是那些维持现有计划向前推进的例行立法,要获得美国国会的批准也有困难.(完)