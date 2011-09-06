《SAFT专栏》银行业问题反客为主,动摇欧元区根基

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 李富强

路透阿拉巴马州9月6日电---欧洲银行业面临巨大融资压力,很可能又要出现本末倒置的荒谬情况了.

甭管什麽民主、程序还是原则,融资危机可能很快就会逼迫欧元区决策高层陷入一种困境,若不是采取激烈措施解决债务危机,就是任由事件滚雪球般发展,压垮银行体系,让情势代替高层做出决定.

至少,这是最近银行业高层人士评论给人的感觉.我很希望我能说他们是在危言耸听,不过我没什麽把握.

首先,曾担任荷兰财长的荷兰银行首席执行官Gerrit Zalm周日警告,融资市场愈来愈艰难,他也警告欧元区解体将带来的灾难性後果.

"我们将面临经济衰退,这种衰退会让1930年代显得小巫见大巫.整个欧洲将崩溃."他在接受荷兰电视台采访时表示.

银行融资和欧元区解体风险的联系是显而易见的.如果欧元区银行所持有的欧元区政府债券以真实市场价值认列,很多银行都要倒了,而投资者借钱给这些银行的前提是,他们认为这些公债部位永远不会根据市场价格认列,因为如果这些国家脱离欧元区,那麽这些债券马上就会按市价认列.

"如果欧洲银行不得不按市场价重新为所持有的主权债务估值,很多银行显然会破产."德意志银行(DBKGn.DE)首席执行官Josef Ackermann在一个银行业高管的会议上表示.

但Ackermann紧接着却驳斥国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德主张强制银行增资的看法,他表示,这"会让人认为,政界人士已经对现有措施成功的能力失去信心".

Ackermann的言外之意是,无论银行拥有多少资本,几乎都不足以挽救市场对欧元区国家失去信心,在法定货币体系下,所有银行基本上都是依赖国家.无论怎麽增资稀释股权,如果国家破产,银行也得玩完儿,这就是万一欧元区解体所面临的风险.

**同归于尽或各自淍零?**

由Ackermann领导的银行业组织--国际金融协会(IIF)在一份声明中称:"在类似2007-2009年金融危机的型态下,实体经济和金融环境陷入交互强化恶性循环的风险正在加大,"声明指出,一部分是因为一些欧洲国家债务水平无法为继对银行体质造成的影响.

"银行面临的环境比2008年更为复杂."德国金融集团KFW负责人Ulrich Schroeder在同一场会议上表示.

"2008年政府还能支撑银行.现在根本不可能了."

这里的区别在于以个别国家支撑本国银行,以及用欧元区整体力量支撑成员国.如果欧元解体,意大利和希腊支撑本国银行显然是不可能的.以一整个欧元区支撑,还有希望避开银行资本的难题.

这种分析其实只对了一半.虽然欧元解体,确实将导致很多银行破产,不过这并不表示,银行资本问题会随着主权债务问题的解决自动消失.关键是需要同时解决这两个问题,而不是捡一个了事.

欧洲银行需要更多资本,并非纯粹因为他们持有大量欧元区主权债务.而是因为他们的资本水平甚至不足以消化轻微的损失,如果没有政府间接或实质援助就无法生存.

更糟的是,欧元区银行--其实美国的银行也不例外--继续将政府庇护下的获利理所当然的看作是员工和管理层在竞争市场中获得的.银行员工薪酬中的很大一部分应该留作补充资本,从而降低对公共资金援助的依赖.欧元区改革、银行增资和加强监管应该是一整个配套措施.

欧元区解体将是灾难性的,而解体的可能性正在上升,我们需要对此感到恐惧.但是,维护欧元区完整,与容忍欧元区银行系统的不公平和虚弱现状,不能混为一谈.(完)