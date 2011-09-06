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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 13:36 BJT

〔东京美债〕公债价格因欧债担忧上涨,收益率一度创数十年新低

上周五美国公债价格大涨,因非农就业数据强化美联储可能采取行动刺激经济的预期.

市场人士目前认为,美联储在9月20-21日的会议後,可能宣布卖出短期公债、并用所得买入长期公债的计划.

这种猜测令近几日收益率曲线大幅走平.两年期和10年期公债收益率之差收窄至174个基点,为2009年3月以来最窄.(完)

--编译 肖群英/李富强;审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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