〔东京美债〕公债价格因欧债担忧上涨,收益率一度创数十年新低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
上周五美国公债价格大涨,因非农就业数据强化美联储可能采取行动刺激经济的预期.
市场人士目前认为,美联储在9月20-21日的会议後,可能宣布卖出短期公债、并用所得买入长期公债的计划.
这种猜测令近几日收益率曲线大幅走平.两年期和10年期公债收益率之差收窄至174个基点,为2009年3月以来最窄.(完)
--编译 肖群英/李富强;审校 张若琪
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。