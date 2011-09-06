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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 14:00 BJT

《外汇动态》欧元兑日圆跌至六个月低位,兑美元下挫至七周低位

0540GMT---欧元/日圆EURJPY=R跌至六个月低位107.95日圆,交易商试图触发日本保证金投资者在108日圆下方的止损盘,为测试3月低位106.50日圆打开空间.不过短期内欧元/日圆低于波林格区间下轨,可能已经超卖.

欧元/美元EUR=跌至七周低位1.4038美元,接近200日DMA切入位1.4015美元,尽管1.4000期权障碍相关的买盘提供部分支撑.(完)

--编译 李富强;审校 郑茵

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