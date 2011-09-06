〔全球金市〕美国期金上扬2.5%至每盎司1,923.1美元的纪录高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡9月6日电---交投最活络的美国期金合约GCcv1周二激升2.5%至每盎司1,923.1美元的纪录新高,因欧元区债务危机加剧的担忧促使投资人购金寻求避险.
现货金XAU=也涨1%至1,919.49美元的纪录高点.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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