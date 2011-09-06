版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 14:09 BJT

〔全球金市〕美国期金上扬2.5%至每盎司1,923.1美元的纪录高位

路透新加坡9月6日电---交投最活络的美国期金合约GCcv1周二激升2.5%至每盎司1,923.1美元的纪录新高,因欧元区债务危机加剧的担忧促使投资人购金寻求避险.

现货金XAU=也涨1%至1,919.49美元的纪录高点.(完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐