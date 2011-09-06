〔东京汇市〕欧元触及七周低位,若跌破重要支撑位或进一步大挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元面临更多下行压力
* 周四欧洲央行会议结果对欧元而言十分关键
* 大宗商品货币受创,瑞郎扩大涨幅
路透东京/悉尼9月6日电---欧元周二创七周低位,因欧元区债务危机隔夜加剧.欧元徘徊在较为重要的技术支撑位上方,若跌破该水准,或导致欧元急剧下挫.
交易商称,虽然欧元兑其它货币遭受重创,但欧元兑美元表现却十分良好,受助于央行买盘.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。