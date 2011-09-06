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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 14:19 BJT

〔东京汇市〕欧元触及七周低位,若跌破重要支撑位或进一步大挫

* 欧元面临更多下行压力

* 周四欧洲央行会议结果对欧元而言十分关键

* 大宗商品货币受创,瑞郎扩大涨幅

路透东京/悉尼9月6日电---欧元周二创七周低位,因欧元区债务危机隔夜加剧.欧元徘徊在较为重要的技术支撑位上方,若跌破该水准,或导致欧元急剧下挫.

交易商称,虽然欧元兑其它货币遭受重创,但欧元兑美元表现却十分良好,受助于央行买盘.

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