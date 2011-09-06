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市场报道 | 2011年 9月 6日 星期二 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数收低2.2%至六个月低位,受累于美欧问题忧虑

路透东京9月6日电---日本股市日经指数周二收跌逾2%,触六个月低位,此前主权债忧虑令欧洲股市大跌,且投资者担心即将公布的美国促进就业措施不足以提振对不断放缓的美国经济的信心.

日经指数.N225收低2.2%至8,590.57点,已跌破备受关注的8月22日低位8,619.21点.日经指数还创下3月15日以来低点,当时日本发生地震海啸後,股市暴跌.

东证股价指数.TOPX跌1.9%至741.20点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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