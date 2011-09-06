〔日本股市〕日经指数收低2.2%至六个月低位,受累于美欧问题忧虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月6日电---日本股市日经指数周二收跌逾2%,触六个月低位,此前主权债忧虑令欧洲股市大跌,且投资者担心即将公布的美国促进就业措施不足以提振对不断放缓的美国经济的信心.
日经指数.N225收低2.2%至8,590.57点,已跌破备受关注的8月22日低位8,619.21点.日经指数还创下3月15日以来低点,当时日本发生地震海啸後,股市暴跌.
东证股价指数.TOPX跌1.9%至741.20点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选