《中国新债》中石油集团拟近期发行合计350亿元的短融和中票--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月6日电---三位消息人士周二向路透表示,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司拟于近期簿记建档发行150亿元人民币的一年期短期融资券,以及招标发行200亿元的中期票据.
消息人士指出,中期票据分为两期,各为100亿元,期限三年.但上述债券发行尚需监管部门批准.
"(这几只债)最近刚报送(银行间市场)协会...,按流程这个是备案的,估计两周左右就出来了",一位了解情况的消息人士说.
中石油集团对上述消息不予置评.
上述消息人士并指出,三只新债都是由工商银行(1398.HK)(601398.SS)牵头主承,其中短融是工行和交通银行(3328.HK)(601328.SS)主承,另外两只中票期限和金额相同,联席主承分别为工行和国开行[CHDB.UL],以及工行和农行(1288.HK)(601288.SS).
中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 屈桂娟
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