〔韩国股市〕收跌1.1%,受欧元区债务危机拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月6日电---韩国股市周二连续第三日收跌,主权债务危机打压欧洲股市,而且市场担忧美国提振经济的就业措施可能会令投资者失望.
但是韩国股市削减早盘跌幅,因为上日韩国股市大跌逾4%後,投资者趁低吸纳,追捧汽车和钢铁类股.
综合股价指数(KOSPI).KS11收低1.07%至1,766.71点,稍早一度最多跌去2.3%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。