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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 14:24 BJT

〔韩国股市〕收跌1.1%,受欧元区债务危机拖累

路透首尔9月6日电---韩国股市周二连续第三日收跌,主权债务危机打压欧洲股市,而且市场担忧美国提振经济的就业措施可能会令投资者失望.

但是韩国股市削减早盘跌幅,因为上日韩国股市大跌逾4%後,投资者趁低吸纳,追捧汽车和钢铁类股.

综合股价指数(KOSPI).KS11收低1.07%至1,766.71点,稍早一度最多跌去2.3%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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