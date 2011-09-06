〔中国债市〕人民币利率互换曲线继续下移,然进一步下跌空间恐有限

路透上海9月6日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周二继续下移.交易员指出,前期IRS受到存款准备金缴存范围扩大消息的冲击,紧张心态导致IRS报价上行幅度过大,近期在市场将消息因素逐渐消化以後,IRS报价小幅回落调整.

交易员并表示,考虑到本月是季末,且国庆假期渐近,料下旬货币市场资金价格将出现一波涨势,受其影响,IRS报价也将上行.

"IRS又回落了一点,前几天对准备金问题的反应幅度有点太大了,"上海一券商衍生品分析师称,"(IRS)下跌空间也不是很大,因为资金价格在下旬可能会出现比较明显的反弹."

他并表示,存款准备金缴存范围扩大的消息已经基本消化,市场从最初的恐慌中逐渐平静下来,IRS随之回落调整;但考虑到本月下旬资金价格很可能明显反弹,对回购利率的看涨预期将压制IRS的下跌空间.

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周二小幅回落.尽管央行公开市场正回购操作放量,但目的是为了平滑到期,且期限较短,因此债市资金面并没有因此明显收紧.[CN/CN]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 4.6271/4.7557 4.2375/4.3225 3.8017/3.8833 3.6983/3.7883 3.6200/3.9408

周一 4.6540/4.7760 4.2686/4.3514 3.9057/4.0029 3.8014/3.9014 3.7000/4.0470

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变动 -0.0269/-0.0203 -0.0311/-0.0289 -0.1040/-0.1196 -0.1031/-0.1131 -0.0800/-0.1062

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)