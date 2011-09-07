《中国债券市场每日交易备忘》--9月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部300亿元人民币三年期续发国债上午9:30-10:30招标,预测中标收益率3.85%
泸州老窖集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承
京能热电(600578.SS)20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),华夏及北京银行主承
广东核电集团50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行及中国银行主承
山西金海洋公司9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
==============================================================================
二、新债上市:
中国人民银行30亿元一年期央行票据1101068,参考收益率3.5840%
国家开发银行200亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)110250,基本利差0.89%
进出口银行200亿元五年期固息债110250,票面利率4.37%
义马煤业8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债110250,票面利率6.18%
==============================================================================
三、缴款:
央行30亿元一年期央票1101068,发行价格96.54元
==============================================================================
四、还本付息:
方大炭素(600516.SS)5亿元一年期浮息短融(三个月shibor基准)1081290到期兑付,基本利差0.59%
国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)020211付息,基本利差0.65%
中国国航(601111.SS)(0753.HK)30亿元10年期固息债058025付息,票面利率4.50%
上海机场(600009.SS)25亿元10年期固息债078049付息,票面利率5.20%
国家电网40亿元10年期固息债078050付息,票面利率5.20%
国家电网10亿元15年期固息债078051付息,票面利率5.30%
河北省20亿元三年期固息地方政府债094302付息,票面利率2.24%
上海市36亿元三年期固息地方政府债095002付息,票面利率2.24%
浙江省27亿元三年期固息地方政府债095202付息,票面利率2.24%
陜西省27亿元三年期固息地方政府债097202付息,票面利率2.24%
伊春城投开发公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980130付息,票面利率7.05%
合肥鑫城国有资产公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债0980131付息,票面利率6.00%
国开行259.3亿元五年期固息金融债100225付息,票面利率3.05%
国开行3.5亿元五年期固息金融债100234付息,票面利率3.70%
国开行0.7亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)100235付息,基本利差0.45%
国开行415.8亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)100236付息,基本利差0.05%
进出口银行145.5亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)100307付息,基本利差0.37%
财政部代理206亿元三年期固息地方政府债109107付息,票面利率2.36%
财政部代理152亿元五年期固息地方政府债109108付息,票面利率2.67%
=============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--国务院新闻办发表《中国的和平发展》白皮书称,中国鼓励各类企业有序开展境外投资和
合作经营,支持在境外开展技术研发投资合作,开展海外工程承包和劳务合作,扩大农业领域国
际合作,深化国际能源资源开发互利合作.有序扩大金融市场和金融业开放.
国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)
8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)
1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)
8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)
8月工业增加值 (2011年7月14.0%)
中国海关9/10公布8月进出口贸易数据
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。